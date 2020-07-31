10874 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في أول أيام العيد

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خصصت مسلخًا نسائيًا وقسمًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك 10874 ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

وتوزعت المذبوحات، وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة، على مسلخ جدة الرئيس حيث استقبل 6035 أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام بالخمرة 3625 أضحية، كما تم ذبح 910 أضحية في مسلخ السبيل، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 304 ذبائح .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المسالخ النظامية شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور، ودعم المحافظة لجميع المهام التنظيمية .

وأشار الزهراني إلى أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وضعت خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها .

أمانة جدة