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"إرادة" للصحة النفسية بجدة يعايد المرضى ويتواصل مع أسرهم أيام العيد

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"الحارثي" يتفقَّد مرافق المجمع ويقدِّم التهنئة والهدايا للمنوَّمين

احتفل منسوبو مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام تحت شعار (لنعُد بحذر) مع الالتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة.

فيما تفقد المشرف العام، الدكتور نواف الحارثي، مرافق المجمع، وبمعيته مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية، وقدّم التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار.

وقال "الحارثي": إن عيد الأضحى المبارك هو فرحة المسلمين كل عام. وجاء العيد هذه السنة مختلفًا وفقًا للسياسة المتبعة حفاظًا على سلامة الجميع، مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين للتواصل مع أسرهم بالاتصال طوال فترة أيام العيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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