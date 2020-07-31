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متحدث "الداخلية": عمليات التفويج كفلت تحقيق التباعد الاجتماعي المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية

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متحدث "الداخلية": عمليات التفويج كفلت تحقيق التباعد الاجتماعي المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية متحدث "الداخلية": عمليات التفويج كفلت تحقيق التباعد الاجتماعي المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية
مؤكدًا استمرار منع الدخول إلى المشاعر بدون ترخيص وضَبْط المخالفين

متحدث

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب: "نحمد الله الذي منَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالصحة والعافية، ومغادرة المستشفى".

وأضاف: "كما نحمده -عز وجل- على تيسيره لحجاج بيته الحرام بالوقوف بعرفات، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وأداء طواف الإفاضة بأمن وأمان وطمأنينة؛ إذ تم ذلك بحمد الله وفضله وفق عمليات التفويج المعتمدة، والخطط والتنظيمات التي كفلت تحقيق التباعد الاجتماعي المحدد في الإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية".

وأوضح أن الجهات الأمنية والحكومية تباشر مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم شعيرة رمي الجمرات. مؤكدًا استمرار رجال الأمن في فرض الطوق الأمني المُحكم لمنع الدخول إلى المشاعر بدون ترخيص، وضبط المخالفين، وتطبيق الأنظمة بحقهم. الجديد وزارة الداخلية المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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