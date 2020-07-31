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طوارئ "سعود الطبية" تستقبل 7 حالات بسبب "سواطير الأضاحي"

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طوارئ "سعود الطبية" تستقبل 7 حالات بسبب "سواطير الأضاحي" طوارئ "سعود الطبية" تستقبل 7 حالات بسبب "سواطير الأضاحي"
خلال الساعات الخمس الأولى اليوم.. بينها حالات قَطْع بالأوتار وواحدة خطيرة!

طوارئ

سجَّلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية 7 حالات بسبب سواطير الأضاحي، التي تمثلت بإصابات بجروح قطعية حين ذبح الأضاحي، وذلك خلال الساعات الخمس الأولى من انقضاء صلاة العيد.

وجاءت تلك الحالات في ظل جائحة كوفيد-19، وما تشهده الطوارئ من إجراءات احترازية مشددة.

وأشارت طوارئ المدينة إلى أن الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت، موضحة أن بعض المصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم.

وأفادت بأن من بينها حالات متوسطة عبارة عن قطع بالأوتار، وأربع حالات جرى تنويمها، وحالة واحدة خطيرة.

وكانت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية قد حذرت من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنبًا لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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