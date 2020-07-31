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اللواء "اليحيى" يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة

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"الجوازات" تشارك في حج العام الحالي بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لـ"الداخلية"

اللواء

زار المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

يُذكر أن الجوازات تشارك في موسم الحج للعام الحالي 1441 هـ بوصفها أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل الحج على الحجاج من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها لحج صحي وآمن -بإذن الله تعالى- من خلال اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة".

المركز الوطني للعمليات الأمنية الجوازات وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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