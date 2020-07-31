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" للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية

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"السعودية للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية " للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية
قالت: موظفونا بالمشاعر المقدسة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

أوضحت الشركة للكهرباء أن أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات، والوضع الكهربائي طبيعي، لافتة إلى أن موظفي الشركة في المشاعر المقدسة ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ليوم عيد الأضحى المبارك 10 / 12 / 1441هـ في مدينة مكة المكرمة 2766 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 46 ميجاوات، ومشعر عرفات 29 ميجاوات، ومشعر منى 60 ميجاوات.المشاعر المقدسة الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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