حصيلة "كورونا العراق" اليوم: 70 وفاة و3346 إصابة جديدة

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"الصحة": إجمالي عدد المصابين أكثر من 32 ألفًا و4741 فارقوا الحياة

سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الوباء في البلاد؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 24609 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4741، فيما سجلت 1888 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 87434 حالة. مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 32434، منهم 454 في العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد