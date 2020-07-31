أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. Al Nahar TV

موجز الأخبار للساعة السابعة مساء على قناة النهار

Print
مواضيع متعلقة
خطة جديده بين سلطانه و حمدي

خطة جديده بين سلطانه و حمدي

موجز أخبار النهار | نشرة السابعة - السبت 1 أغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة السابعة - السبت 1 أغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الخامسة - السبت 1 اغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الخامسة - السبت 1 اغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الواحدة - السبت 1 اغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الواحدة - السبت 1 اغسطس 2020

شبكة عيون الإخبارية