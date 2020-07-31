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عبر الاتصال المرئي: القحطاني يهنئ منسوبي صحة الطائف بالعيد.. ويشيد بجهودهم في مواجهة كورونا

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عبر الاتصال المرئي: القحطاني يهنئ منسوبي صحة الطائف بالعيد.. ويشيد بجهودهم في مواجهة كورونا

قدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني التهنئة لمنسوبي صحة الطائف بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء ذلك من خلال الاتصال المرئي الذي جمعه بالموظفين والقيادات من مختلف منشآت صحة الطائف

وقد عبر القحطاني خلال اللقاء الافتراضي عن شكره وتقديره لمنسوبي صحة الطائف مستذكراً جهودهم في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) ومشيداً بما قدموه خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات.

وفي نهاية اللقاء شكر القحطاني العاملين بصحة الطائف مشيراً إلى أثر العمل الجماعي وروح الفريق التي تجمعهم.

عبر الاتصال المرئي: القحطاني يهنئ منسوبي صحة الطائف بالعيد.. ويشيد بجهودهم في مواجهة كورونا

عبر الاتصال المرئي: القحطاني يهنئ منسوبي صحة الطائف بالعيد.. ويشيد بجهودهم في مواجهة كورونا

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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