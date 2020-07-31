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"تعليم سراة عبيدة" يشكّل لجنة لتنفيذ خطة العودة للمدارس

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"تعليم سراة عبيدة" يشكّل لجنة لتنفيذ خطة العودة للمدارس "تعليم سراة عبيدة" يشكّل لجنة لتنفيذ خطة العودة للمدارس
إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم للعام الدراسي المقبل 1442هـ

أصدر مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قراراً بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتضم اللجنة في عضويتها المساعدين ومديري الإدارات المعنية، وتتولى اللجنة تنفيذ عدداً من المهام منها "الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة".

وتشمل المهام كذلك "الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكتب التعليم بالفرشة لعمليات الاستعداد ورفع التقارير اللازمة أولاً بأول".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية