أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجامعة الإلكترونية: زيادة قبول البكالوريوس والماجستير بـ20% للعام الجاري

Print
الجامعة الإلكترونية: زيادة قبول البكالوريوس والماجستير بـ20% للعام الجاري الجامعة الإلكترونية: زيادة قبول البكالوريوس والماجستير بـ20% للعام الجاري
القرار جاء ابتهاجاً بخروج خادم الحرمين الشريفين معافى أمس من مستشفى

الجامعة الإلكترونية: زيادة قبول البكالوريوس والماجستير بـ20% للعام الجاري

أعلنت رئيسة الجامعة الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعة بنسبة 20% عن النسبة المحددة سابقاً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.

وقالت الدكتورة ليلك الصفدي إن هذا القرار جاء ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وخروجه بصحة وعافية يوم أمس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.

وأضافت أن الجامعة تستشعر كذلك دورها الرئيس تجاه المجتمع ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالتعليم والاستثمار في وصناعة المعرفة وتطوير رأس المال البشري ضمن اهتمامات رؤية المملكة 2030، وسيتم رفع نسبة المقبولين في كل التخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير وذلك ضمن الذين تقدموا لبوابة القبول الإلكترونية سابقاً للدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام القادم 1442، مع أهمية الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة المخرجات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

شبكة عيون الإخبارية