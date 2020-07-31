شاهد.. صور للمشاعر المقدسة عبر الأقمار الصناعية

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رصدتها مدينة الملك للعلوم والتقنية صباح اليوم

رصدت مدينة الملك للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية صباح اليوم صوراً للمشاعر المقدسة.

وكان الحجاج قد توافدوا إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة".

وعاش الحجاج الأجواء الإيمانية، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.