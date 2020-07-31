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انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس المركز الثقافي الإسلامي في لندن

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انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس المركز الثقافي الإسلامي في لندن انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس المركز الثقافي الإسلامي في لندن
برئاسة خالد الدويسان سفير دولة الكويت في المملكة المتحدة

انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس المركز الثقافي الإسلامي في لندن

عقد مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في لندن الاجتماع السنوي أمس على الإنترنت برئاسة رئيس مجلس الأمناء السفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت في المملكة المتحدة ومشاركة سفراء الدول العربية والإسلامية في العاصمة البريطانية لندن.

وصوّت الأعضاء في الجلسة بالموافقة على تعيين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان أميناً مالياً للمجلس.

وتداول المجلس في جدول أعماله التقرير الإداري للعامين 2018-2019 م، الذي قدمه للمجلس المدير العام للمركز الدكتور أحمد الدبيان، واستعرض فيه جميع أنشطة المركز وإنجازاته في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والتعليمية التي استفادت منها الجاليات الإسلامية والمجتمع البريطاني.

عقب ذلك، تمت مناقشة التقرير المالي الذي قدمته شركة المحاسبة البريطانية وأثنت فيه على أداء المركز وسياساته المالية، ووافق عليه مجلس الأمناء.

وقدٌم مدير المركز الدكتور الدبيان تقريرا عن إنجازات المركز خلال مدة الحجر الصحي التي تمثلت في الاستفادة من الوقت في صيانة مسجد لندن المركزي والحدائق والمستودعات ومراجعة نظام التعليم واستمرار التعليم لحوالي 500 طالب خلال مدة الحجر، إضافة إلى جهود المركز في تقديم وجبات ومعونات للفقراء تمثلت في تقديم وجبات للمعوزين غطت 2800 وجبة للفقراء والأسر المسلمة وغيرها.

وأثنى السفراء على الجهود التي يقدمها المركز في جميع المجالات وفي تحقيق التوافق بين المركز والحكومة البريطانية والمجتمع المدني والجاليات الإسلامية على اختلافها.

وطلب سفراء الدول الإسلامية أعضاء مجلس الأمناء استمرار المركز في أداء برامجه ومتابعة إنجازاته وفتح مجالات أوسع من الحوار وخدمة المجتمع ونشر الفكر الإسلامي المعتدل الصحيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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