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محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى

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محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى محافظ الفيوم يهنئ جنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى

مصراوي Masrawy

10:27 ص الجمعة 31 يوليه 2020

الفيوم- حسين فتحى:

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضباط وضباط الصف والجنود، بفرق قوات الأمن بالعزب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، واللواء درويش حسين حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشارك محافظ الفيوم، الجنود وضباط الصف إفطارهم، وقدم التهنئة للجميع مؤكدًا أنهم درع الأمين وحصنها الحصين.

وأضاف المحافظ "أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات"، مشيرًا الى جهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا، مثمنًا وعي الشعب المصري في العبور من هذه الأزمة".

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