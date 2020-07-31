شاهد بالفيديو .. تضرر عددٍ من المركبات إثر هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورة

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تداول المقطع عبر وسائل التواصل حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة بأحد الشوارع

أدى هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على منطقة المدينة المنورة إلى أضرار في بعض الممتلكات الخاصة في الأحياء المتفرقة من المدينة المنورة وتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث سقطت لوحة إعلانية كبيرة في أحد شوارع المدينة المنورة.

كما تم تداول عددٍ من الصور ومقطع فيديو يظهر تضرر عددٍ من المركبات إثر انهيار جزء مبنى سكني ما أدى إلى تضرر عددٍ من المركبات المتوقفة أسفل المبنى السكني كما تساقط البرد في حي باقدو في المدينة المنورة.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى إنذار على منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة وشملت الحناكية - العلا - العيص-المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر- وادي الفرع - ينبع وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وبداية الإنذار من الساعة ١٢:٠٠ من يوم الخميس 30 / 07/ 2020 ويستمر الإنذار حتى الساعة ٢:٠٠ يوم الجمعة 31 / 07/2020.