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153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة
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الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر
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الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة
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الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 02:39 مساءً
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:32 مساءً
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:32 مساءً
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:32 مساءً
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر
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الاثنين 03 أغسطس 2020 02:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ملعب ONTime - باسم علي: حسام غالي سبب إنضمامي لنادي الجونة
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ON Sport
الجمعة 31 يوليو 2020 12:31 صباحاً
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