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.. مراقبة مشعر مزدلفة: وعي كبير لدى الحاجَّات بتطبيق الشروط والأنظمة

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بالفيديو.. مراقبة مشعر مزدلفة: وعي كبير لدى الحاجَّات بتطبيق الشروط والأنظمة .. مراقبة مشعر مزدلفة: وعي كبير لدى الحاجَّات بتطبيق الشروط والأنظمة
"توحيدة الرياض": عمل المرأة لخدمة الحجاج في ظل الظروف الحالية شرف كبير

بالفيديو.. مراقبة مشعر مزدلفة: وعي كبير لدى الحاجَّات بتطبيق الشروط والأنظمة

قالت "توحيدة الرياض"، إحدى منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مراقبة مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة: إن خدمة ضيوف الرحمن في هذا العام، وفي ظل الظروف الحالية، فرصة ثمينة وغالية، وشرف كبير، وأحمد الله عليها. مبينة أن هناك وعيًا كبيرًا من الحاجَّات بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وألمحت "توحيدة" إلى أن المرأة تشارك كل عام في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن تحقيقًا للدور الإيجابي التي تضطلع به.

وأبانت "توحيدة" عبر مقطع لـ"سبق" من مقر وجود الحجاج بمشعر مزدلفة أن دورها يكمن في تنظيم دخول الحاجَّات عبر الأبواب المخصصة، وتوفير المساحات الكافية بينهن، وتطبيق التباعد حسب الإرشادات والعلامات الموضوعة.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأول مرة في حج هذا العام جنّدت عددًا من منسوباتها لتنظيم دخول الحاجَّات إلى مصلياتهن في مسجدَي نمرة والمشعر الحرام بالمشاعر المقدسة، والوقوف على تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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