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وزارة الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة

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وزارة الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة وزارة الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة
إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة

وزارة الداخلية: اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير تصعيد الحجاج بأمن وأمان وطمأنينة إلى مشعر عرفات ومنه إلى مزدلفة بعد مغرب اليوم للمبيت بها، وفق عمليات الانتقال المعتمدة لرحلة المشاعر وأداء الشعائر .

وأوضح أنه سيتم تصعيد الحجاج من منى فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة والإقامة في منى أيام التشريق الثلاثة .

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه سيتم تنفيذ الخطط والتنظيمات الخاصة بأداء شعيرتي رمي الجمرات وطواف الإفاضة بإشراف ومتابعة من رجال الأمن وفق التنظيم العام لتفويج الحجاج في مجموعات تتناسب أعدادها مع متطلبات ضمان التباعد الجسدي أثناء أداء الشعائر في كل المواقع، مؤكدًا أن رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم في منع دخول غير المرخص لهم إلى المشاعر المقدسة وحتى نهاية موسم الحج ، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة، حيث تم ضبط عددٍ من المخالفين وناقليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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