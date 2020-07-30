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حدث في 8 ساعات| الموعد النهائي لصكوك الأضاحي.. والحكومة تفند 10 شائعات

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حدث في 8 ساعات| الموعد النهائي لصكوك الأضاحي.. والحكومة تفند 10 شائعات حدث في 8 ساعات| الموعد النهائي لصكوك الأضاحي.. والحكومة تفند 10 شائعات

مصراوي Masrawy

07:16 م الخميس 30 يوليه 2020

حدث في 8 ساعات| الموعد النهائي لصكوك الأضاحي.. والحكومة تفند 10 شائعات

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح من الملوك والأمراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ورد على 10 شائعات خلال أسبوع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي من الملوك والأمراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ورد الحكومة على 10 شائعات خلال أسبوع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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