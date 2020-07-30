مئات الاصابات بالتسمم الغذائي بعد تناول وجبات من مطعم في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلن مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب، الثلاثاء، ارتفاع حالات التسسم الغذائي إلى 440 إصابة؛ إثر تناولهم موادَ غذائية من مطعم في مخيم البقعة.

وقال العزب : إنّه تم إدخال حالتين إلى قسم العناية المركزة لشدة أثار التسمم عليهم، ما أدى إلى رفع درجة حراتهم وزيادة التقيء لديهم.

مدير مستشفى الحسين بن عبدالله الثاني الدكتور محمد العابد، بين أنه تم إخراج ما يزيد على 15 إصابة بعد تلقيهم العلاج وتسحن حالتهم الصحية ، وفق المملكة .

العزب، أوضح" أن الحالات بدأت بالتوافد إلى طوارئ مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا، ومستشفى السلط الحكومي، ومستشفى الشونة الجنوبية، ومستشفى الأميرة إيمان "معدي" منذ مساء الاثنين؛ نتيجة تسمم غذائي.

"حالة مصابين بين حسنة ومتوسطة من جميع الفئات العمرية" وفق العزب.