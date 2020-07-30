الجيش الإسرائيلي يرصد عددا من المشتبه بهم قرب السياج الحدودي مع لبنان

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جي بي سي نيوز :- رصدت السلطات الإسرائيلية عددا من المشتبه بهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان.

وأضافت مراسلتنا أن الحادثة تحت مراقبة القوات الإسرائيلية، وأن التفاصيل قيد التحقيق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، عن رصد من وصفهم بـ"المشتبهين" بالقرب السياج الحدودي مع لبنان في منطقة الجليل الغربي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث وتفتيش في المنطقة المحاذية لرأس الناقورة، فيما جاء في بيان مقتضب صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الحادث تحت مراقبة قوات الجيش والتفاصيل قيد الفحص".

وفي وقت سابق اليوم أفاد أفيخاي أدرعي بأنه وبناء على تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة.

ويأتي ذلك في ظل التوترات الحدودية في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إحباط عملية تسلل لعناصر من حزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا المحتلة، ما نفاه حزب الله، مؤكدا أن الرد على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على سوريا يوم الاثنين 20 يوليو الجاري، "آت حتما".

المصدر: RT