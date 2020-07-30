وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الأذربيجاني - تفاصيل

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جى بي سي نيوز :- استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية أذربيجان راسم رضاييف، على خلفية البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية أذربيجان والمتضمن الإشارة إلى استدعاء السفير الأردني في باكو يوم أمس.

ونقلت الوزارة لسفير جمهورية أذربيجان، استغرابها من صدور مثل هذا البيان وما تضمنه من استدعاء السفير في الوقت الذي كان سفير المملكة قد بُلّغَ أن اللقاء كان اجتماعاً للنقاش وليس استدعاءً.

ونقلت الوزارة أيضاً استغرابها من عدم دقة ما تم نقله على لسان السفير الأردني في باكو.

وحول ما أثير من مزاعم عن توريد الأردن أسلحة لجمهورية أرمينيا الديموقراطية، أبلغ مدير إدارة الشؤون الآسيوية، السفير الأذري إن ما نشر قد يكون مرتبطا بعملية بيع قامت بها شركات خاصة اشترت من الصناعات الدفاعية الأردنية حيث أن هناك سوقا عالميا مفتوحا تعمل فيه شركات خاصة ضمن ضوابط وقوانين دولية تحكم عمل هذه الشركات. وأكد أن الأردن يلتزم دائماً بالقانون الدولي والالتزامات الدولية.

وأكد مدير إدارة الشؤون الآسيوية عمق العلاقات الأخوية والمميزة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها والاستمرار في التشاور والتنسيق خدمة للمصالح والقضايا المشتركة وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. وأشار إلى التعاون الوثيق بين المملكة وأذربيجان في جميع المجالات.