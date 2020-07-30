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وفد من الكنيسة يهنئ محافظ بورسعيد بحلول عيد الأضحى

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وفد من الكنيسة يهنئ محافظ بورسعيد بحلول عيد الأضحى وفد من الكنيسة يهنئ محافظ بورسعيد بحلول عيد الأضحى

مصراوي Masrawy

07:53 م الأربعاء 29 يوليه 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، وفدًا من كنائس المحافظة، برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد.

وقدم مطران بورسعيد، خلال اللقاء، التهنئة لجميع أهالي بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلًا "أشقاؤنا المسلمون دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد"، مشيدًا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

ومن جانبه، قدم محافظ بورسعيد، الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة التي تعبر عن روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد، مؤكدًا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع.

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