أخبار عاجلة

فيديو حريق الرافعة.. ما الذي أصاب رجال الإطفاء بالرعب؟ -
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام -
"مدني الباحة" تجدد تحذيراتها بعد "تنبيه أمطار الـ5 أيام": لا تخاطروا -
50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎ -
"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي -
جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
شاهد من قمة جبل رغدان.. لقطات ساحرة يعانق فيها شروق الشمس الضباب -
بريطانيا.. عملية إنتاج لقاح كورونا مع "ووكهارت" ستبدأ الشهر المقبل -
"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تستمر لـ 5 أيام وبدايتها غداً -
15 اصابة بفايروس كورونا و 10 حالات شفاء في الاردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. Al Nahar TV

أخر النهار | حلقة الاربعاء - 29 يوليو 2020

Print
مواضيع متعلقة
خطة جديده بين سلطانه و حمدي

خطة جديده بين سلطانه و حمدي

موجز أخبار النهار | نشرة السابعة - السبت 1 أغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة السابعة - السبت 1 أغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الخامسة - السبت 1 اغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الخامسة - السبت 1 اغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الواحدة - السبت 1 اغسطس 2020

موجز أخبار النهار | نشرة الواحدة - السبت 1 اغسطس 2020

شبكة عيون الإخبارية