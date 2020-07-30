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جي بي سي نيوز :- شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب والوزير السابق وليد جنبلاط، هجوما جديدا على قوى اعتبر أنها انحدرت بالبلاد في المجال المالي إلى مستوى فنزويلا.

وغرد جنبلاط اليوم عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الذي يسمع أخبار العراق من انقطاع للكهرباء، إلى شبه نفاذ المياه في دجلة والفرات، إلى تبخر عائدات النفط التي تنفق على معاشات وهمية تخص فلول الحشود الشعبية، إلى غزو البضائع الإيرانية، يرى بعضا من الشبه والحالة اللبنانية. لا يحسد الكاظمي(رئيس وزراء العراق) على وضعه، ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب".

وسخر في تغريدة ثانية من رئيس الحكومة اللبنانية قائلا: "استكمالا للتفاؤل، وبعد أن أفشلت الحكومة ومن يرعاها مهمة وزير الخارجية الفرنسي Le Drian، أتى تصنيف جديد من وكالة مودي يجعلنا بموازاة فنزويلا. إنه الحلم يتحقق أخيرا بعد طول انتظار، فتكتمل منظومة التصدي من الشرق إلى الغرب. وإن شكرتم لأزيدنكم".

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، قد شن هجوما على "حزب الله" دون أن يسميه، واصفا بلاده بأنها أصبحت "جمجمة تمسك بها قوى الممانعة والرفض والثأر"، حسب تعبيره.

وغرد وليد جنبلاط على موقعه في "تويتر: "إلى قوى الممانعة والرفض والثأر، أقول إننا سلمنا أنكم تمسكون بلبنان الذي أصبح أشبه بهذه الجمجمة، المتمثلة بوزارة الشر المطلق التي تؤيدونها لحساباتكم الإقليمية فوق ما تبقى من أشلاء لبنان".

المصدر: تويتر