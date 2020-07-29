"مرور الداير" يبدأ في تطبيق خطته المرورية بالتزامن مع قرب عيد الأضحى

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تواجد بالشوارع الرئيسة المؤدية للأسواق.. وشهدت الحركة انسيابية عالية

بدأ رجال المرور بمحافظة الداير بمنطقة جازان، تنفيذ الخطط المرورية المعدّة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث تواجد رجال المرور على الشوارع الرئيسة والأخرى المؤدية للأسواق.

وتفصيلاً، تعد أسواق محافظة الداير هي الأكبر على مستوى القطاع الجبلي، وتشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين من محافظة الداير ومراكزها، والمحافظات المجاورة، ماجعل المرور يكثف عملية تنظيم حركة المرور إليها.

وشهدت الحركة المرورية انسيابية عالية وسط متابعة مرورية، ورصد ميداني من دوريات المرور، بمتابعة مدير شعبة مرور محافظة الداير أحمد بن موسى المالكي.