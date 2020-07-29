أمانة الجوف وبلدياتها تُعقِّم وتُطهِّر الجوامع لاستقبال المصلين في العيد

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إضافة لتهيئة الخدمات مثل دورات المياه والتكييف بالتعاون مع "الإسلامية"

قامت أمانة منطقة الجوف بتعقيم وتطهير 338 من الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة.

كما قامت الأمانة وبلدياتها وبتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بتنظيف وتعقيم مداخل وساحات 338 جامعاً ومسجداً والتي ستؤدى فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تهيئة كافة الخدمات مثل دورات المياه والتكييف، لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك، تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية وفق رؤية المملكة 2030.



وأكد حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

