أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لولو هايبر ماركت" ترعى ندوة "السياحة الداخلية في أجمل"

Print

رعت مجموعة "لولو هايبر ماركت" ندوة "السياحة الداخلية في أجمل" كراعٍ رئيس.

أُقيمت الندوة مساء اليوم عبر تطبيق زووم، وقدمها المحاضر السوداني معتز بابكر، ولخص فيها مفهوم السياحة وعوائقها في السابق، والتي تم تخطيها حاليًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية أصبحت مُتاحة للجميع بالإضافة إلى السياحة الوافدة، مضيفًا أن السياحة رافدٌ من الروافد القوية والمهمة للوطن.

كما تناول الحديث أساليب التخطيط للسياحة في المملكة، وعلاقة السياحة بالجغرافيا الاقتصادية، وأهم المناطق السياحية في المملكة والمعالم المهمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل

حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل

بالفيديو.. حاج لبناني: ما قدَّمته السعودية في هذا الحج الاستثنائي يعجز اللسان عن وصفه

بالفيديو.. حاج لبناني: ما قدَّمته السعودية في هذا الحج الاستثنائي يعجز اللسان عن وصفه

بالفيديو.. حاج لبناني: ما قدَّمته السعودية في هذا الحج الاستثنائي يعجز اللسان عن وصفه

بالفيديو.. حاج لبناني: ما قدَّمته السعودية في هذا الحج الاستثنائي يعجز اللسان عن وصفه

شبكة عيون الإخبارية