أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة والدخل" تنشر أبرز مخالفات المنشآت فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

Print
"الزكاة والدخل" تنشر أبرز مخالفات المنشآت فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة "الزكاة والدخل" تنشر أبرز مخالفات المنشآت فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة
أشارت إلى أنها تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات الاتصال معها

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل لدى الزكاة والدخل.

وأشارت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إلى أن أبرز المخالفات هي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪؜ على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة 0٪، أو تزوير الشهادة الضريبية.

كما أوضحت أنه من المخالفات، فقدان بعض المعلومات بالفاتورة مثل "اسم المتجر أو الرقم الضريبي أو التاريخ أو خانة مبلغ ضريبة القيمة المضافة"، أو فرض ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي.

الزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

شبكة عيون الإخبارية