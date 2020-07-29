أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لمواجهة أضرار كورونا.. "فيفا" يدعم الاتحادات المحلية مالياً

Print
بلغت تكلفة خطة الإغاثة 1.5 مليار دولار

لمواجهة أضرار كورونا..

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، إن مجلسه التنفيذي وافق على البنود الخاصة بخطة الإغاثة التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار دولار وتم تخصيصها للاتحادات المحلية لمواجهة وباء المستجد.
وتنقسم الخطة إلى ثلاث مراحل، حيث تلقت الاتحادات الـ211 المنضوية في فيفا حصتهم البالغة 152 مليون دولار من برنامج التطوير الآجل 2019 و2020، ويمكن تحويل منح التطوير الأخرى إلى صناديق الإغاثة التشغيلية لمواجهة فيروس (كوفيد - 19).
ومن المقرر أن يتلقى كل اتحاد محلي منحة قدرها 1.5 مليون دولار، وسيتم تخصيص نصف مليون دولار لكرة القدم النسائية، بحلول يناير 2021.
ويمكن لكل اتحاد محلي أيضاً التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة تصل إلى خمسة ملايين دولار والتي يمكن استخدامها في الأنشطة بما في ذلك إعادة بدء المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة إلى اللعب.
وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا "إن خطة الإغاثة هذه هي مثال رائع لتضامن كرة القدم والتزامها في مثل هذه الأوقات غير المسبوق".

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية