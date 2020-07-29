"الزكاة والدخل" تنشر أبرز مخالفات المنشآت فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

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أشارت إلى أنها تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات الاتصال معها

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل لدى الزكاة والدخل.

وأشارت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إلى أن أبرز المخالفات هي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪؜ على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة 0٪، أو تزوير الشهادة الضريبية.

كما أوضحت أنه من المخالفات، فقدان بعض المعلومات بالفاتورة مثل "اسم المتجر أو الرقم الضريبي أو التاريخ أو خانة مبلغ ضريبة القيمة المضافة"، أو فرض ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي.

الزكاة والدخل