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رابع صفقة من نوعها.. بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة من لقاح لـ"كورونا"

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رابع صفقة من نوعها.. بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة من لقاح لـ"كورونا" رابع صفقة من نوعها.. بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة من لقاح لـ"كورونا"
"شارما" أشار إلى أهمية تأمين إمدادات علاجية مبكرة

رابع صفقة من نوعها.. بريطانيا تشتري 60 مليون جرعة من لقاح لـ

أعلنت بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، أنها وقعت صفقة للحصول على ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تطوره شركتا سانوفي وجلاكسو سميثكلاين، وهي رابع صفقة من نوعها تبرمها بريطانيا مع احتدام السباق لاحتواء جائحة المسبب للمرض.

وذكر وزير شؤون الأعمال البريطاني ألوك شارما، أن من المهم تأمين إمدادات مبكرة لأنواع مختلفة من اللقاحات الواعدة، لزيادة فرص الحصول على اللقاح الناجح من بينها.

ولم يُكشف بعد عن الشروط المالية للاتفاق، لكن "سانوفي" و"جلاكسو سميثكلاين" أشارتا في بيان نقلته "رويترز"، أن موافقة الجهات الرقابية على اللقاح يمكن الحصول عليها بحلول النصف الأول من 2021 إذا جاءت بيانات التجارب السريرية إيجابية.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة لاستخدامه لمكافحة المرض الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 659 ألف شخص وأثار اضطرابات اقتصادية على مستوى العالم.

وتجرى حاليًّا تجارب بشرية على أكثر من 20 لقاحًا؛ مما يثير المخاوف من أن الدول الغنية، ومنها الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحجز الجرعات مقدمًا؛ مما قد يأتي على حساب فرص الدول الفقيرة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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