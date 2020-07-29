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الجيش الأمريكي يخطط لسحب 12 ألف جندي من ألمانيا

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الجيش الأمريكي يخطط لسحب 12 ألف جندي من ألمانيا الجيش الأمريكي يخطط لسحب 12 ألف جندي من ألمانيا
نصفهم سيعاد نشرهم في أوروبا

الجيش الأمريكي يخطط لسحب 12 ألف جندي من ألمانيا

كشف الجيش الأمريكي، اليوم (الأربعاء) النقاب عن خطط لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ، لكنه أشار إلى أنه سيبقي على ما يقرب من نصف هؤلاء الجنود في أوروبا لمواجهة التوتر مع .

وذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن واشنطن تسعى لتقديم عملية الانسحاب بطريقة لا تقوض حلف الأطلسي وجهوده في ردع التدخل الروسي، في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "إسبر" أنه سيعاد تمركز بعض القوات الأمريكية في منطقة البحر الأسود، وقد ينتشر بعض الجنود مؤقتًا في منطقة البلطيق.

ومن المتوقع أن يبقى في المجمل نحو 5400 جندي، من أصل 12 ألف جندي يغادرون ألمانيا في أوروبا، وسوف يعود كثير من القوات المتبقية إلى الولايات المتحدة، لكن سيرسل الجنود دون أسرهم في عمليات انتشار مؤقت وبشكل دوري في أوروبا.

وأعلن "ترامب" الشهر الماضي خططًا لخفض القوات الأمريكية البالغ قوامها 36 ألف جندي في ألمانيا إلى 25 ألفًا، منتقدًا ألمانيا على عدم التزامها بالمستويات المستهدفة للإنفاق الدفاعي، التي حددها حلف شمال الأطلسي واتهمها باستغلال أمريكا في التجارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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