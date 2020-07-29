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السفير الأمريكي لدى المملكة يعرب عن تقديره لاتخاذ إجراءات لحماية الحجيج

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السفير الأمريكي لدى المملكة يعرب عن تقديره لاتخاذ السعودية إجراءات لحماية الحجيج السفير الأمريكي لدى المملكة يعرب عن تقديره لاتخاذ إجراءات لحماية الحجيج
قدم التهنئة للقيادة ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى

السفير الأمريكي لدى المملكة يعرب عن تقديره لاتخاذ السعودية إجراءات لحماية الحجيج

أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد عن تقديره العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نظير ما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية لتوفير أقصى درجات الحماية للمشاركين في أداء مناسك حج هذا العام.

وقدّم أبي زيد التهنئة لقيادة المملكة ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن امتنانه للشعب السعودي كافة لحسن ضيافتهم وكرمهم على مدى ثمانية عقود من الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة.

كما أعرب السفير الأمريكي عن شكره لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على ما يبذلانه من جهود في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لسلامة الحجيج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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