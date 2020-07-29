جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض

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رحبت بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

نوهت جيبوتي بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن ترحيب بلاده وتفاؤلها بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، راجياً أن يصب هذا الاتفاق الأخير في صالح شعبهم الذي يتوق للاستقرار.

