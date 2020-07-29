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جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض

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جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض
رحبت بما توصل إليه الأشقاء في اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

جيبوتي تنوه بجهود المملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض

نوهت جيبوتي بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن ترحيب بلاده وتفاؤلها بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، راجياً أن يصب هذا الاتفاق الأخير في صالح شعبهم الذي يتوق للاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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