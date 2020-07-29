أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يحيى أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام

Print
يحيى أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام يحيى أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام

يحيى أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، عبد الرحمن بن دبي الحربي، قراراً إدارياً بتكليف أخصائي إدارة خدمات صحية ومستشفيات، يحيى بن محمد ربيع أزيبي، مديراً لمستشفى صامطة العام، مع ممارسته كل الصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

وأعرب "أزيبي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على الثقة الغالية، آملاً أن يكون عند حسن ظن الجميع ويساهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بمستشفى صامطة العام بما يحقق رضا الجميع.

ويُعد "أزيبي" من الكفاءات الإدارية المتميزة والناجحة بصحة جازان، وعمل مديراً للتدريب بالمركز الصحي الجنوبي بالموسم، ثم مساعداً لمدير مستشفى الموسم العام، ومديراً لمستشفى الموسم العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل

شبكة عيون الإخبارية