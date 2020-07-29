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الحج.. "الصحة" تكمل استعداداتها الصحية ليوم عرفة

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الحج.. "الصحة" تكمل استعداداتها الصحية ليوم عرفة الحج.. "الصحة" تكمل استعداداتها الصحية ليوم عرفة
لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام

الحج..

أكملت وزارة الصحة استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة.

وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل، وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة، وذلك طوال يوم عرفة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيمًا متكاملًا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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