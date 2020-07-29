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قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في مدينة إدلب السورية ..

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قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في مدينة إدلب السورية .. بالفيديو قتلى وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في مدينة إدلب السورية ..

جي بي سي نيوز :- أفادت قناة السورية، اليوم الأحد، بسقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين في انفجار دراجة نارية مفخخة وسط شارع الجلاء في مدينة إدلب.

من جهته، أفاد المرصد السوري بأن أكثر من 15 شخصا أصيبوا بجراح متفاوتة نتيجة انفجار أمام محل تجاري وسط سوق شعبي في شارع الجلاء بمدينة إدلب.

وأضاف المرصد أن الانفجار وقع أمام محل تجاري لبيع الأسلحة.

وأشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" ترخص لنحو 20 محلا تجاريا في مدينة إدلب وحدها، لبيع الأسلحة والذخائر، غالبيتها وسط الأسواق والأحياء السكنية.

المصدر: الإخبارية السورية + المرصد السوري

 

جي بي سي نيوز

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