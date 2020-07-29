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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في موسم الحج

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ضمن تجهيزاتها لتقديم كافة الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في موسم الحج

نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، جولات ميدانية في مختلف مقرات القطاعات الأمنية لتوزيع وتركيب لوحات إرشادية في مداخل مقرات العمل والممرات الداخلية، في إطار حملاتها التوعوية الموجهة لرجال الأمن في مختلف ميادين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.

وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة خلال موسم الحج، من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واعتماد خطط كاملة وشاملة للطوارئ.

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تكثف حملاتها لتوعية رجال الأمن في موسم الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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