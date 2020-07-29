أخبار عاجلة

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي -
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف -
وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة" -
"الزعاق": نهاية موجة الحر بعد غدٍ و19 يومًا على نجم سهيل -
متفوقًا على كريستيانو رونالدو .. إيموبيلي يخطف الحذاء الذهبي الأوروبي -
المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"واس" و"تطوير مكة" تطلقان رسائل توعوية للحجاج بالعربية والإنجليزية

Print
"واس" و"تطوير مكة" تطلقان رسائل توعوية للحجاج بالعربية والإنجليزية "واس" و"تطوير مكة" تطلقان رسائل توعوية للحجاج بالعربية والإنجليزية
في إطار التعاون بين القطاعين لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الثالثة على التوالي

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووكالة الأنباء ؛ عددًا من الرسائل الإرشادية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام خلال حج 1441هـ أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة ورمي الجمرات، وذلك في إطار التعاون بين القطاعين لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الثالثة على التوالي.

وتم تصميم هذه الرسائل عبر مقاطع وتصاميم إنفوجرافيك باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية حجاج بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من انتشار وتسهيل تأديتهم لمناسك الحج بكل سلامة، لاسيما أثناء استخدامهم ورمي الجمرات.

وبثت "واس" هذه الرسائل عبر موقعها الإلكتروني: spa.gov.sa وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، علاوة على حساب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

كما جرى إعداد الرسائل الإرشادية من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بأسلوب مبسط؛ ليصل مفهومها إلى الحجاج بمختلف جنسياتهم من خلال تصاميم إنفوجرافيك إبداعية حوّلت النص الحرفي إلى رسوم ثابتة ومتحركة يمكن استيعابها بوضوح وتشويق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

حصاد الأجهزة الأمنية بـ"الداخلية" على مدار أسبوع.. شاهد بالفيديو

حصاد الأجهزة الأمنية بـ"الداخلية" على مدار أسبوع.. شاهد بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية