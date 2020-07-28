أخبار عاجلة

المفوضية العليا في العراق تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد -
هجوم داعشي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور -
آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 -
بالصور.. أمطار فيفاء تسبِّب انهيارات صخرية وانقطاعًا للطرق.. والبلدية تباشر -
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح -
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي -
رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء -
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة -
"الغذاء والدواء" تنصح بـ3 طرق لتسييح اللحوم المجمدة.. تعرَّف عليها -
تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل الشيخ" يقوم بجولة افتراضية على المشاعر المقدسة اليوم الأربعاء

Print
عبر تطبيق زووم.. للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

يقوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجولة تفقدية افتراضية على المشاعر المقدسة عبر تطبيق زووم، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهراً، للوقوف على جاهزية قطاعات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية.

ويلتقي الوزير " آل الشيخ " خلال الجولة بكافة العاملين والمشرفين والمراقبين والفنيين بكافة مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر المقدسة للاطمئنان على الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة، كما دعت الوزارة الجهات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في تغطية الجولة التواصل مع منسق الشؤون الإعلامية محمد الغامدي على جوال رقم 0557774222.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت جاهزية كافة مرافقها بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، وفق "البروتوكولات" الاحترازية لمنع تفشي تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

‫ متحدث الصحة : الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد أو أمراض مؤثرة

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية