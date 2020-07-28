واشنطن: حزب الله يعمل لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني

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جي بي سي نيوز:- أكد مسؤول في الإدارة الأميركية، في معرض تعليقه على ما جرى في جنوب لبنان، أمس الاثنين، أن "حزب الله منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان".

وأضاف المسؤول في الخارجية الأميركية، في حديث مع قناة "العربية"، أن "حزب الله يعمل لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني" ، وفق "العربية" .

وقال المسؤول: "إن أنشطة حزب الله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فحزب الله معني بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر مما يهتم بالشعب اللبناني".

وأضاف: "لقد أعربت الولايات المتحدة مراراً، وستظل تعرب علناً وفي الجلسات الخاصة، عن مخاوفها العميقة بشأن سلوك حزب الله الخطير والمزعزع للاستقرار"، مشيراً إلى جهود واشنطن المستمرة "لتسليط الضوء على تهديد إيران لإسرائيل والمنطقة".

وشدد المسؤول على أن "عمليات حزب الله الهجومية ضد إسرائيل تقوّض أمن الشعب اللبناني"، مؤكداً أن واشنطن "تدعم بقوة حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين، أنه أحبط محاولة تسلل من مسلحي حزب الله، ما أثار أعنف تبادل لإطلاق النار على الحدود المضطربة بين إسرائيل ولبنان منذ حرب عام 2006.

ولم يعلن أي من الجانبين عن حصيلة ضحاياه خلال المعركة التي اندلعت لأكثر من ساعة، كما نفى حزب الله التورط في محاولة تسلل لإسرائيل. لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه على يقين من أن الميليشيا المدعومة من إيران شنت العملية، وظلت القوات الإسرائيلية في المنطقة في حالة تأهب.

وكانت إسرائيل تستعد لهجوم منذ شنت غارة جوية في دمشق، والتي أدت لمقتل مسؤول بارز في حزب الله الأسبوع الماضي. بعد الغارة، أطلقت متفجرات على مرتفعات الجولان المحتلة الجمعة من الجانب السوري، وردت إسرائيل بمهاجمة مواقع عسكرية للنظام السوري وحشد قواتها في المنطقة.