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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

تحرك جثمان الطبيب محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، من محل سكنه بمحافظة الغربية، داخل سيارة لنقل الموتى، لدفنه بمسقط رأسه في البحيرة.

وتوفي الطبيب داخل منزله فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ومن المقرر أن يجري دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه في البحيرة.

هاشم محمد، مساعد الطبيب، تحدث عن الساعات الأخيرة في حياته، قائلًا أن الدكتور "مشالي" شعر بالتعب والإرهاق منذ الأحد الماضي، ولم يستطع الذهاب للعيادة أمس، وتوفي فجر اليوم داخل منزله بشارع البحر بمدينة طنطا.

وكان "مصراوي" قد زار عيادة الطبيب بمحيط مسجد السيد البدوي، في وقت سابق، والتقى بالطبيب الذي قال: "أتيت إلى الدنيا لقضاء مهمة معينة، ولم تشغلني الملابس أو السيارات الفارهة، فأنا أريد أن أقضي مهمتي بنجاح وهي علاج الفقراء".