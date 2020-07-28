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مصادر: "حزب الله" نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية

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مصادر: "حزب الله" نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية مصادر: "حزب الله" نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية

جي بي سي نيوز :- ذكرت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شعبا الحدودية.

ونقلت وكالة "رويترز"عن "مصادر لبنانية مطلعة" أن "حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل".

وأوضحت أن "عملية حزب الله جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي".

من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية" أن خلية لـ"حزب الله" أطلقت صاروخا من نوع "كورنيت" تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتابع التطورات على الحدود الشمالية إثر وقوع "الحادث الأمني"، محملا السلطات اللبنانية و"حزب الله" مسؤولية أي هجوم على إسرائيل من لبنان.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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