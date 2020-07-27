أخبار عاجلة

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

Print
"الصعبية" شهد انقطاعات وتذبذبات للكهرباء أدت لتضرر الأجهزة المنزلية

بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب

(تصوير محيا المطيري) شهدت محافظة مهد الذهب، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة لليوم الثاني على التوالي، وشملت المحافظة وعدداً من القرى والمراكز التابعة لها.

وفي التفاصيل، شملت الأمطار مراكز (الصعبية - مسرة - الفيصلية - الذبال - قاع السويرقية - السرحية – حازم)، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض منها بالماء.

وفي غضون ذلك، شهد مركز الصعبية انقطاعات في الكهرباء منذ ظهر اليوم، وتذبذبات متكررة مما أدى لتضرر بعض الأجهزة الكهربائية وسط مطالبات من السكان بمعالجة الخلل في أسرع وقت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

شبكة عيون الإخبارية