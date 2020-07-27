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جي بي سي نيوز :- شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

وأفاد مراسلنا في لبنان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة مزارع شعبا على الحدود الجنوبية اللبنانية المتاخمة لإسرائيل وسوريا.

وتحدث المراسل عن سقوط عدة قذائف إسرائيلية في محيط بلدة كفرشوبا بمنطقة مزارع شبعا.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس. على السكان البقاء في المنازل. يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية. يجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنباء عن تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل الشمالية قرب لبنان.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا لعقد اجتماع طارئ على خلفية هذه التطورات.

وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، غادر اجتماعا مع حزب تحالف "أزرق أبيض" الذي يقوده وتحدث عبر خط الطوارئ حول "حادث أمني غير عادي" في الشمال.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن "حزب الله" يخطط لعملية انتقامية، وصرح العسكري الرفيع: "نحن نستعد لمروحة واسعة من السيناريوهات".

المصدر: RT + وكالات