أخبار عاجلة

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

Print
تقع على كل من نقل شخصاً أو استقبله لغرض إساءة استغلاله

السجن 15 عاماً أو غرامة تصل لمليون ريال عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تنص على أن كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

شبكة عيون الإخبارية