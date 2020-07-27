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14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات

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تعتبر مؤشرات قوية إذا اجتمعت أكثر من واحدة منها

14 علامة تشير إلى أن أصحابها قد يكونون من متعاطي المخدرات

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ‏‎عن عدد من العلامات التي تشير إلى احتمال تعاطي المخدرات وإدمانها، مشيرة إلى أن هذه العلامات لا تجزم بإدمان الشخص أو تعاطيه للمخدرات، وإنما هي مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك، لاسيما في حال وجود أكثر من واحدة منها.

وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر": إن "14 علامة تحذيريه انذارية تشير إلى احتمال تعاطى المخدرات، مع ملاحظة أن هذه العلامات والسلوكيات ليست قطعية في تعاطي صاحبها للمخدرات، إذ يمكن أن يكون سببها أمراض عضوية أو نفسية أخرى.

وحول هذه العلامات، أشارت إلى أنها تتضمن تغيير الأصدقاء والاختلاط بأشخاص مشبوهين والغياب المتكرر عن المنزل، والشعور بالكآبة أو الحزن وتقلب المزاج بدون سبب ظاهر والشعور المتواصل بالملل.

كما تضمنت هذه الأعراض، عدم العناية بالمظهر الخارجي وإهمال النظافة الشخصية وتدهور الصحة العامة، وظهور علامات على الجسم مثل احمرار أو حساسية الجلد حول الفم بشكل دائري، واحمرار العينين، وشحوب الوجه، الرعشة في الأطراف والتعرق الزائد، موجود بقايا الأدوات التي من الممكن أن يتم تعاطي المخدرات بواسطتها.

ومن بين العلامات أيضا، الميل إلى الكذب وإخفاء المعلومات عن الأهل والصرف المبرر للأموال، والانطواء والعزلة الجماعية، وفقدان الشهية والنحافة الزائدة، وظهور القلق الشديد والتوجس والشك، والكسل والخمول واضطرابات النوم، والتوقف عن ممارسة الهوايات والنشاطات الترفيهية.

كما أشارت إلى أن من بين العلامات، إهمال الدراسة وتدهور المستوى الدراسي، أو كثرة الغياب عن المدرسة أو العمل، والعصبية الزائدة وسرعة الاستثارة والعدوانية اللفظية أو الجسدية على الآخرين، وتدهور الجانب الديني وإهمال الواجبات الدينية.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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