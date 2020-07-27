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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، (إنفوجراف) أوضح من خلاله أن مصر تحتل مكانة متميزة في إنتاج الذهب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تمتلكه من عوامل جذب للمستثمرين في قطاع التعدين.

وأوضح الإنفوجراف، أن من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين في مصر، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس عام 2019 على تعديلات قانون الثروة المعدنية، والتي بموجبها سيتم التحول لنظام الإيجارات والضرائب بدلًا من أقتسام الإنتاج بين شركات التعدين والحكومة.

كما تناول الإنفوجراف ما قالته مؤسسة "فيتش" العالمية، حول أن مصر ستكون النموذج المضيئ والنادر في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي الوحيدة التي ستحقق معدل نمو سنوي موجب 2.6%.

