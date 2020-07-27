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نموذج مضيء ونادر.. مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف عن إنتاج من الذهب

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نموذج مضيء ونادر.. مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف عن إنتاج مصر من الذهب نموذج مضيء ونادر.. مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف عن إنتاج من الذهب

مصراوي Masrawy

06:45 م الإثنين 27 يوليه 2020

(مصراوي):

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، (إنفوجراف) أوضح من خلاله أن تحتل مكانة متميزة في إنتاج الذهب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تمتلكه من عوامل جذب للمستثمرين في قطاع التعدين.

وأوضح الإنفوجراف، أن من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين في مصر، موافقة الرئيس عبدالفتاح في أغسطس عام 2019 على تعديلات قانون الثروة المعدنية، والتي بموجبها سيتم التحول لنظام الإيجارات والضرائب بدلًا من أقتسام الإنتاج بين شركات التعدين والحكومة.

كما تناول الإنفوجراف ما قالته مؤسسة "فيتش" العالمية، حول أن مصر ستكون النموذج المضيئ والنادر في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي الوحيدة التي ستحقق معدل نمو سنوي موجب 2.6%.
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