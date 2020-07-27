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أمانة الرياض تطلق موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً للإرشاد حول خدمات الأضاحي

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أمانة الرياض تطلق موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً للإرشاد حول خدمات الأضاحي أمانة الرياض تطلق موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً للإرشاد حول خدمات الأضاحي
لتسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية المتعلقة بالعيد

أمانة الرياض تطلق موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً للإرشاد حول خدمات الأضاحي

أطلقت أمانة منطقة الرياض، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا ذكيًا للبرنامج الموسمي للأضاحي تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ١٤٤١هـ، بهدف تسهيل وصول السكّان إلى الخدمات البلدية ذات الصلة بموسم العيد، كالمواقع الدائمة والمؤقتة لبيع الأغنام، والمسالخ الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى المطابخ المرخص لها بالذبح، ومسارات الوصول إليها عبر الخرائط، مع تحديد الأماكن الأقرب إلى سكن المستفيد.

وأكدت الأمانة حرصها على الاستفادة من المنجزات التكنولوجيّة في تيسير حصول السكّان على مختلف الخدمات، وبما يتناسب مع الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار المستجد، ووسط تدابير صحيّة بإشراف متخصصين للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الاحترازية، إلى جانب فحص الأغذية التأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الصحة العامة.

ويعمل تطبيق برنامج الأضاحي على كافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وبخدمات متنوعة مرتبطة بتقنيات التوجيه من خلال الخرائط التفاعليّة، كما تستقبل الأمانة استفسارات السكّان عبر منصاتها الرسمي في شبكات التواصل الاجتماعي؛ لتقديم الإرشادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال موسم العيد.أمانة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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